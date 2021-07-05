Новосибирская область стала лидером по уровню жизни среди регионов СФО

Международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza провела исследование уровня жизни в российских регионах. В нашем регионе зафиксирован наименьший показатель бедности в Сибири: всего 8,9% жителей области живут на сумму менее 10 тысяч рублей в месяц. В Туве дела обстоят хуже всех: там число людей с доходом ниже прожиточного минимума, в 2020 году достигло 94,1 тыс. человек, то есть 28,6% населения республики. Чуть лучше дела в Республике Алтай: за чертой бедности в регионе живут 20,9% жителей — 46,1 тысяч человек.



В Томской области и Красноярском крае число людей, получающих доход менее 10 тысяч рублей, составило 9%. Показатели по остальным сибирским регионам следующие расположились, главным образом, в первой половине рейтинга: Иркутская (11%) и Кемеровская (11,6%) области, Хакасия (12,2%), Омская область (12,6%), Алтайский край (16,4%).