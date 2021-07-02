На портале «Мой Новосибирск» разместили карту с пунктами вакцинации

Кроме того, с ней можно ознакомиться в приложении «Мобильный Новосибирск».
По информации пресс-службы мэрии, карта с пунктами вакцинации появилась на портале «Мой Новосибирск» и в приложении «Мобильный Новосибирск». На карте красными точками отмечены места, где жители города смогу сделать прививку от коронавируса. При клике на точку появляется информация о пункте: расположение, адрес, время приема и телефон для связи.
Отметим, что дополнительные пункты вакцинации открыли в следующих местах: ТЦ «Континент» (улица Троллейная, 130А), ТЦ «Меркурий» (улица Плахотного, 2Б), ТЦ «Хилокский» (улица Хилокская, 9А), гипермаркете «Лента» (проезд Энергетиков, 9А), общественной приемной депутата Совета депутатов города Новосибирска Сергея Бойко (улица Сибирская, 57).
Новосибирцам напоминают, что для вакцинации с собой нужно иметь: паспорт, страховой полис, СНИЛС, сертификат профилактических прививок (форма 156/у-93 при наличии).
Записаться на процедуру можно:
- по телефонам call-центров поликлиник;
- на портале «Госуслуги»;
- по телефону единой регистратуры 124.
Список прививочных пунктов может обновляться.
Фото: архивы пресс-служб
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