На портале «Мой Новосибирск» разместили карту с пунктами вакцинации

По информации пресс-службы мэрии, карта с пунктами вакцинации появилась на портале «Мой Новосибирск» и в приложении «Мобильный Новосибирск». На карте красными точками отмечены места, где жители города смогу сделать прививку от коронавируса. При клике на точку появляется информация о пункте: расположение, адрес, время приема и телефон для связи.

Отметим, что дополнительные пункты вакцинации открыли в следующих местах: ТЦ «Континент» (улица Троллейная, 130А), ТЦ «Меркурий» (улица Плахотного, 2Б), ТЦ «Хилокский» (улица Хилокская, 9А), гипермаркете «Лента» (проезд Энергетиков, 9А), общественной приемной депутата Совета депутатов города Новосибирска Сергея Бойко (улица Сибирская, 57).

