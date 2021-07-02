Центр вирусологии «Вектор» подал заявку на регистрацию вакцины ««ЭпиВакКорона-Н», которую рассмотрит Министерство здравоохранения РФ. Как сообщает портал «МИР 24», новая противоковидная вакцина, которая станет уже второй от новосибирского научногоцентра, отличается от предыдущего варианта технологическими особенностями.

«От предыдущей формы «ЭпиВакКороны» она отличается некоторыми технологическими особенностями производства. Те же действующие вещества. Единственное – два пептида объединены в один для удобства синтеза, простоты масштабирования», – отметила заместитель руководителя центра Татьяна Непомнящих.

Что касается буквы «Н» в названии, то Татьяна Непомнящих пояснила, что она означает – новая. Кроме того, «Н» является и географической отсылкой на город создания вакцины – Новосибирск.