Какие меры соцподдержки в этом году переведут в электронный формат?

Совещание прошло под руководством первого заместителя губернатора Юрия Петухова, который является ответственным за цифровую трансформацию в правительстве Новосибирской области.

Среди обсуждаемых тем – преобразование социальной отрасли, а также сферы культуры м строительства. Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов представил результаты мониторинга работы органов власти по цифровой трансформации в курируемых отраслях. Так, в социальной сфере в настоящее время полностью в электронном виде оказываются услуги по назначению выплаты на детей от 3 до 7 лет. Эта услуга является наиболее востребованной у жителей региона – за пять месяцев 2021 года подано почти 93 000 заявлений на оказание услуги, при этом доля заявлений, поданных через портал Госуслуг, составляет почти 85%.



Совместно с министерством труда и социального развития в этом году планируется перевести полностью в электронный вид еще три меры социальной поддержки: выдача сертификата на областной семейный капитал, ежемесячная выплата гражданам, имеющим ребенка-инвалида, ежемесячная выплата ветеранам труда Новосибирской области. К 2030 году 100% массовых социально значимых услуг должны быть переведены в электронный вид.



В строительной отрасли региона в настоящее время более 50% от всех заявлений по государственным и муниципальным услугам направляются в электронном виде. К 2030 году стоит задача по увеличению доли таких обращений до 90%. Также предусмотрен переход к системе управления жизненным циклом объектов капитального строительства путем внедрения технологий информационного моделирования (ТИМ). Основные преимущества использования ТИM-технологий – возможность проследить сооружение на различных этапах жизненного цикла.



Цифровая трансформация сферы культуры позволит до конца года подключить 253 объекта к Интернету с пропускной способностью не менее 10 Мбит/с. Среди других направлений – к 2024 году в рамках цифровой трансформации в регионе планируется создать не менее 10 виртуальных концертных залов. Качественное преобразование коснется музеев, библиотек и других учреждений культуры.