В Заельцовском парке сделают экотропы и велодорожки

Обновление любимого новосибирцами парка проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В ходе выездного совещания министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов проконтролировал ход работ. «Благоустройство в Заельцовском парке идет активно, порядка 30% основных работ уже выполнено. Подрядчик готов взять обязательства завершить основные работы в октябре этого года, несмотря на то что срок выполнение контракта 1 июня 2022 года, – прокомментировал Денис Архипов. – Важная задача выполнить все объекты в одном архитектурном и визуальном стиле».

Контракт на благоустройство парка заключен на сумму более 170 млн рублей из средств федерального, областного и местного бюджетов.

В рамках контракта планируется выполнить работы по замене покрытия центральной аллеи парка с асфальта на тротуарную плитку с выделением дорожки из тактильной плитки для лиц с ограниченными возможностями, обновление электроснабжения и оборудования электроосвещения территории парка и основных маршрутов. Также будет проведено устройство системы водоснабжения, устройство прогулочных экотроп, трассы для скандинавской ходьбы, созданы велодорожки вдоль центральной аллеи, установка новых площадок для разных возрастов и современных спортивных комплексов, а также монтаж видеокамер и системы оповещения «Гражданин-полиция».

Как пояснили представители подрядных организаций, в парке уже выполнены земельные работы, началось устройство оснований для пешеходный дорожек и зон отдыха, на некоторых участках ведется укладка тротуарной плитки.

Фото: архивы пресс-служб