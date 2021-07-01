В Новосибирской области откроют отделение фристайла

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов отметил, что Новосибирская область обладает необходимыми условиями – климатом и инфраструктурой для развития этого вида спорта. «Инфраструктура горнолыжного комплекса «Горский» – это отличное место в шаговой доступности, которая подходит и для фристайла. Второй летний сезон сборная страны проводит тренировочные мероприятия здесь, на воздушной подушке. И для нас это большое преимущество», – сказал он. Также Алексей Курашов в ходе встречи высоко оценил работу региональной Федерации фристайла. Напомним, что она действует в Новосибирской области уже три года, за это время было проведено профилирование склона для слоупстайла, построена детская трасса ски-кросса и памп-трэк для тренировок детей, а также проведены детские любительские соревнования.

Сегодня на базе горнолыжного комплекса «Горский» уже действует муниципальная спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду и областная спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду. Директор областной школы по сноуборду, старший тренер сборной Новосибирской области Антон Благовидов отмечает, что интерес к фристайлу у детей есть. К тому же, некоторые спортсмены-горнолыжники уходят во фристайл и достигают высоких спортивных результатов именно в этом виде спорта.