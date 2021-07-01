В Новосибирской области откроют отделение фристайла

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов отметил, что наш регион обладает необходимыми условиями – климатом и инфраструктурой – для развития этого вида спорта.
Фристайл станет одним из новых для нашей области зимних видов спорта, который будут развивать здесь наряду со сноубордом, горными и классическими лыжами. Для этого в регионе будет создано отделение фристайла. Перспективы развития этого вида спорта обсуждались сегодня в ходе встречи заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова с руководством Федерации фристайла России.
«Новосибирская область – регион с большой спортивной историей. Губернатор Андрей Травников дал поручение провести такую встречу, потому что мы заинтересованы в развитии спортивной сферы, – подчеркнул Сергей Нелюбов. – К тому же, фристайл – современный, набирающий популярность вид спорта, который даст возможность реализоваться молодым людям».
Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов отметил, что Новосибирская область обладает необходимыми условиями – климатом и инфраструктурой для развития этого вида спорта. «Инфраструктура горнолыжного комплекса «Горский» – это отличное место в шаговой доступности, которая подходит и для фристайла. Второй летний сезон сборная страны проводит тренировочные мероприятия здесь, на воздушной подушке. И для нас это большое преимущество», – сказал он. Также Алексей Курашов в ходе встречи высоко оценил работу региональной Федерации фристайла. Напомним, что она действует в Новосибирской области уже три года, за это время было проведено профилирование склона для слоупстайла, построена детская трасса ски-кросса и памп-трэк для тренировок детей, а также проведены детские любительские соревнования.
Сегодня на базе горнолыжного комплекса «Горский» уже действует муниципальная спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду и областная спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду. Директор областной школы по сноуборду, старший тренер сборной Новосибирской области Антон Благовидов отмечает, что интерес к фристайлу у детей есть. К тому же, некоторые спортсмены-горнолыжники уходят во фристайл и достигают высоких спортивных результатов именно в этом виде спорта.
Министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов сказал, что министерство готово оказать содействие в открытии отделения на базе одной из школ: «Фристайл – это зрелищный вид спорта, у нас есть база, тренеры, есть спрос у детей на занятие этим видом спорта, поэтому в ближайшее время мы совместно с региональной Федерацией фристайла проработаем шаги, необходимые для появления отделения в регионе».
«Наша задача воспитать таких спортсменов, которые будут завоевывать призовые места на международных соревнованиях. Мы не хотим делать упор только на одной какой-то дисциплине фристайла, а планомерно развиваем все направления. Мы понимаем методологию, как эффективно выстроить тренировочный процесс, чтобы добиться высоких результатов», – подытожил Алексей Курашов.
Фото: архивы пресс-служб
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