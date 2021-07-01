С сегодняшнего дня вступают в силу новые противоковидные меры в нашем регионе

В Новосибирский области власти приняли решение вернуть ряд эпидемиологических ограничений. С 1 июля залы кинотеатров, а также те, где проводятся фестивали и концерты, позволено заполнять не более чем на 50%. Все присутствующие должны находиться в масках и сохранять социальную дистанцию.

На площадках, не предназначенных для проведения концертных мероприятий (спортивные сооружения, выставочные комплексы и другие помещения), проведение массовых развлекательных мероприятий вовсе будет запрещено. Ограничения коснулись и официальных торжественных мероприятий — их также можно проводить лишь при заполняемости зала не более 50% и с условием соблюдения ковид-требований.

Такие же правила действуют для спортивных мероприятий. Кроме того, участникам, прибывшим из других субъектов страны, необходимо будет иметь при себе результаты анализов, подтверждающих отсутствие коронавируса и сделанных не ранее 72 часов до приезда в область.

С 10 июля, ограничения распространятся и на театры. В них будут допускаться зрители в количестве не более 50% от общей вместимости зала. Как и в других случаях, им нужно будет соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.