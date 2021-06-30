Любители украшать автошинами участки будут платить штраф

В России запретили использовать шины для создания скульптур и ограждений во дворах и на детских площадках. Теперь дачников за нарушение природоохранного законодательства ждет штраф от 1 до 2 тысяч рублей (за повторное нарушение от 2 до 3 тысяч). А вот управляющим компаниям придется раскошелиться на сумму от 100 000 до 250 000 рублей.

Новосибирцы могут сдать использованные покрышки на АЗС «Газпромнефть», где установлены специальные контейнеры для приема шин, по адресам: Станционная, 98, Аникина, 27, Немировича-Данченко, 136/1.