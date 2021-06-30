Новосибирский вектор «Вектор» разрабатывает назальные капли против коронавируса

Новосибирский центр вирусологии «Вектор» приступил к разработке вакцины от коронавируса в виде назальных капель. Специалисты не исключают возможности, что капли окажутся эффективнее своего предшественника — инъекций «ЭпиВакКороны», поскольку иммунитет начнет формироваться непосредственно на слизистой человека.

Заместитель гендиректора Татьяна Непомнящих уточнила, что принцип разработки будет аналогичен существующему препарату. В основе вакцины все также останется искусственный антиген на белке-носителе. Но, чтобы препарат выпускался в виде капель, придется проделать большую работу.

Пока ученым предстоит убедиться — будет ли идея вообще работоспособна. После начнутся испытания на животных, если результат устроит специалистов Минздрава, то работа будет продолжена.