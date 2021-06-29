На стадионе «Чкаловец» откроется бесплатная ГТО-площадка

Площадку около 290 квадратных метров, предназначенную для выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне», организуют на стадионе «Чкаловец» (ул. Республиканская, 12/1). По словам главного инженера МАУ «Стадион» Алексея Шумкина, на безопасном резиновом покрытии, кроме спортивного оборудования для подготовки к отдельным тестам ГТО, оборудуют шесть тренажеров для общефизической подготовки.

Спортивный объект построят в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни», который входит в нацпроект «Демография». Сдать объект планируют к 1 октября этого года. Комплекс будет доступен для всех новосибирцев бесплатно.