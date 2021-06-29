Правительство Новосибирской области утвердило Программу развития транспортной инфраструктуры

Ликвидация «узких мест» и развитие городской железной дороги, реконструкция и строительство более тысячи километров автодорог, оптимизация сети пригородных маршрутов и другие мероприятия по развитию всех видов транспорта региона вошли в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской области. Программа была одобрена на очередном заседании регионального правительства под председательством Андрея Травникова.

«Общий объем финансирования мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской области – 345 млрд рублей на 20 лет. Утверждение программы позволит приступить к реализации запланированных мероприятий, цель которых – это формирование безопасной, качественной и эффективной транспортной системы Новосибирской области», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский. От также подчеркнул, что наличие в регионе утвержденной программы является условием получения дополнительного софинансирования из федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры и развитие пассажирского транспорта.