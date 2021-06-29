Правительство Новосибирской области утвердило Программу развития транспортной инфраструктуры

Общий объем финансирования ее мероприятий – 345 миллиардов рублей на 20 лет.
Ликвидация «узких мест» и развитие городской железной дороги, реконструкция и строительство более тысячи километров автодорог, оптимизация сети пригородных маршрутов и другие мероприятия по развитию всех видов транспорта региона вошли в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской области. Программа была одобрена на очередном заседании регионального правительства под председательством Андрея Травникова.
«Общий объем финансирования мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской области – 345 млрд рублей на 20 лет. Утверждение программы позволит приступить к реализации запланированных мероприятий, цель которых – это формирование безопасной, качественной и эффективной транспортной системы Новосибирской области», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский. От также подчеркнул, что наличие в регионе утвержденной программы является условием получения дополнительного софинансирования из федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры и развитие пассажирского транспорта.
Программа включает в себя мероприятия по развитию всех видов транспорта – железнодорожного, водного, автомобильного, пассажирского, также сюда вошли планы по реконструкции аэропорта Толмачево, мероприятия по строительству Новосибирского метрополитена.
Так, основными направлениями развития инфраструктуры железнодорожного транспорта является ликвидация «узких мест» на железнодорожной сети и поэтапное развитие проекта «Городская железная дорога города Новосибирска». Мероприятия по развитию дорожной сети призваны решить задачи улучшения транспортных связей между населенными пунктами в удаленных муниципальных районах. В программе значительное внимание уделено поэтапному развитию улично-дорожной сети Новосибирска и прилегающего Новосибирского района.
Также правительство региона утвердило Комплексную схему организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом Новосибирской области – долгосрочный период планирования установлен до 2040 года. В части развития пассажирского транспорта в документ включены мероприятия по строительству Новосибирского метрополитена и значительному развитию трамвайной маршрутной сети, где приоритет отдан ликвидации реконструкции существующих трамвайных путей. Запланировано комплексное развитие инфраструктуры пассажирского транспорта – план предусматривает поэтапный ввод в эксплуатацию свыше 40 км выделенных полос для движения пассажирского транспорта.
Всего в регионе планируется выполнить реконструкцию и строительство 1188 км автомобильных дорог, предполагается строительство 35-ти искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения.
Фото: архивы пресс-служб
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