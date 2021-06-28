Какие районы Новосибирска удостоились звания лучших?

Мэрия Новосибирска назвала лучшие районы города за 2020 год по объему произведенных товаров и привлеченных инвестиций. Победителем оказался Калининский район. Второе место между собой поделили Железнодорожный и Центральный районы, почётное третье занял Советский район. При выборе учитывалось мнение горожан: их просили дать оценку сферам ЖКХ и торговли, работе местной администрации, а также праздничному оформлению улиц.



Победитель попадет на городскую Доску почёта, а призерам вручат почетные грамоты мэрии Новосибирска. Примечательно, что в 2019 году лучшим районом сибирской столицы стал Заельцовский, а по итогам 2020 года он даже не попал тройку лидеров.

Фото: 2ГИС