Готовь елку летом. Хозяйственное управление мэрии Новосибирска покупает новогодние ели

Хозуправление мэрии объявило аукцион о поставке девяти искусственных елей. Начальная цена контракта составляет 760 тысяч рублей, самая дорогая ель стоит 157 тысяч. В качестве источника финансирования закупки указаны «средства от приносящей доход деятельности».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 июля. Торги назначены на 7 июля. Товар должен быть поставлен в течение месяца с момента заключения контракта. Как следует из техзадания, Хозуправление закупает пять елей высотой от 2,7 до 2,8 метра, три ели от 3,5 до 3,6 метра и одно четырехметровое дерево.