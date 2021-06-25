Галерею общепита и стрит-ритейла откроют в Новосибирске

Группа компаний «Райдекс» проектирует галерею для заведений общественного питания и стрит-ритейла. Сейчас, по словам представителя компании, они уже находятся в переговорах с несколькими интересантами – крупными рестораторами, и концепция проекта очевидна.

Галерея представляет собой семь коммерческих помещений площадью от 109 кв. м и более, каждое – с отдельным входом. Расположится она в начале Вокзальной Магистрали. Это одноэтажное здание общей площадью 2654 кв. м. 1 этаж составляет 1629 кв. м, подвал —1024 кв. м.

Возле здания планируются парковочные места, зонирование пешеходной зоны от проезжей части, места отдыха, освещение и озеленение.

Фото: группа компаний «Райдекс»