Новосибирский стадион «Спартак» попросил 20 миллионов на реконструкцию

На этом стадионе тренируются и играют все команды футбольного клуба «Новосибирск».
На все работы по реконструкции стадиона понадобится 20 млн рублей, об этом рассказал директор «Спартака» Александр Алтухов. Финансирование пойдет на ремонт трибун, обновление газона, установку камер видеонаблюдения и турникетов.
Что касается газона, то тут будет выбрано искусственное покрытие. По словам Алтухова, это гораздо практичнее и долговечнее. «Натуральное покрытие требует специального обслуживания и рассчитано на 3-4 часа игры в неделю, а его сезонная эксплуатация длится с мая до начала октября. Эксплуатация искусственного, даже без включения системы обогрева, – с начала апреля до конца октября», – рассказал он.
На стадионе «Спартак» тренируются и играют все команды футбольного клуба «Новосибирск». 56,34% акций ОАО «Стадион Спартак принадлежат «РАТМ-холдингу», оставшейся долей владеет администрация Новосибирска. В 2020 году чистая прибыль стадиона составила 6,6 млн рублей.
Фото: 2ГИС
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