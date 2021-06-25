C 1 июля все коммунальные услуги для новосибирцев подорожают

В Новосибирске с 1 июля подорожают все услуги ЖКХ. Тарифы на отопление, электроэнергию, вывоз мусора, водоснабжение не будут превышать 5%. Холодная вода станет дороже для жителей Новосибирска на 89 копеек – конечная стоимость составит 20,35 рубля. Горячая вода для клиентов СГК будет стоить 117,90 рубля – рост на 3,36 рубля.

Стоимость отопления для них же составит 1505,98 рубля – повышение на 38,16 рублей. За электричество придется отдавать 2,93 рубля за кВт/ч вместо 2,8. Вывоз мусора вырастет в цене почти на 5% и составит 439,62 рубля. Плата за одного человека вырастет с 83,35 до 87,19 рубля.