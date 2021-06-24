Правительство Новосибирской области одобрило дополнительные противоковидные меры

Областное правительство под председательством губернатора Андрея Травникова одобрило дополнительные решения по противодействию коронавирусу. Доклад об изменениях, вносимых в постановление правительства Новосибирской области №72-п от 18 марта 2020 года, представил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

«Принимая во внимание складывающуюся эпидемиологическую ситуацию в Новосибирской области, взносимые изменения предусматривают продление действия отдельных ограничительных мер, принятых на территории Новосибирской области по 30 сентября 2021 года. Продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий с участием граждан, оказания соответствующих услуг, кроме мероприятий, проводимых в соответствии с решениями органов государственной власти РФ, органов государственной власти Новосибирской области на уличных оборудованных сценических площадках, посвященных государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам России. Работодателям рекомендуется отменить или перенести проведение официальных торжественных мероприятий с участием работников», – сообщил министр.

Кроме того, с 1 июля в Новосибирской области вводится ряд ограничений. Ограничивается допуск зрителей в кинотеатры, на концерты, фестивали – не более 50% от общей вместимости зала при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. При этом в местах, не предназначенных для проведения концертных мероприятий (спортивные сооружения, выставочные комплексы и другие помещения), не допускается проведение массовых развлекательных мероприятий, в том числе концертов.

Вводится ограничение на подготовку и проведение официальных торжественных мероприятий по решению органов государственной власти, органов местного самоуправления Новосибирской области с участием граждан в количестве не более 50% от общей вместимости зала при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Ограничивается допуск зрителей на официальные всероссийские и межрегиональные физкультурные и спортивные мероприятия, проходящие на территории Новосибирской области, а также чемпионаты, первенства и кубки Новосибирской области и муниципальных образований Новосибирской области по соответствующим видам спорта – в количестве не более 50% от общей вместимости места проведения мероприятия при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований с допуском участников официальных всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований, прибывших в Новосибирскую область из других субъектов Российской Федерации, при условии наличия у таких участников отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию, проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения официального спортивного соревнования.