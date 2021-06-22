Мини-чайники итальянского бренда SMEG — компактные и стильные

Эта техника доказывает: изящные формы могут успешно сочетаться с мощной работой.
КРАСИВЫЙ И ЯРКИЙ
Мини-чайник KLF05 в стиле 50-х годов с его изящным и ярким внешним видом является культовым предметом с неповторимым винтажным дизайном, созданным Раффаэллой Манджиаротти и Маттео Баццикалупо (Deepdesign). Благодаря компактному размеру он идеально подходит для любого даже самого маленького пространства.
БЕЗУПРЕЧНЫЙ СТИЛЬ
Безупречный стиль KLF05 поддерживается разнообразием доступных цветов: пастельных тонов, таких как кремовый, зеленый, розовый и голубой, и более смелых оттенков, таких как красный, черный и белый. Хромированное основание и детали из нержавеющей стали завершают образ кухонного гаджета.
СТИЛЬНЫЙ ПЕРЕРЫВ
Мини-чайник Smeg мощностью 1400 Вт и объемом 0,8 литра подходит для самых разных помещений, таких как спальня или гостиная в доме или в квартире, кухня или даже приемная в офисе, а также чайник способен придать неповторимый стиль любому гостиничному номеру.
Двойная стенка с внутренней стороны из нержавеющей стали дольше сохраняет температуру воды, а пластиковое внешнее покрытие предотвращает нагрев чайника снаружи.
ЛЕГКО И БЕЗОПАСНО
Компактные размеры не повод отказывать себе в комфорте: практичное основание с возможностью вращения на 360 градусов упрощает использование чайника, а нескользящие ножки гарантируют максимальную устойчивость. Кроме того, ручное открывание под углом 80 градусов позволяет быстро наполнить чайник водой.
Мощный и надежный мини-чайник Smeg KLF05 гарантирует безопасность использования: он автоматически отключается при достижении температуры кипения, а также в случае отсутствия воды или отсоединения корпуса от подставки.
НАСТОЯЩАЯ ИКОНА СТИЛЯ
Новинка в семействе Smeg идеально подходит для того, чтобы адаптировать любое пространство в безупречный стиль 50-х год.
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