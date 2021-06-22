Мини-чайники итальянского бренда SMEG — компактные и стильные

ЛЕГКО И БЕЗОПАСНО

Компактные размеры не повод отказывать себе в комфорте: практичное основание с возможностью вращения на 360 градусов упрощает использование чайника, а нескользящие ножки гарантируют максимальную устойчивость. Кроме того, ручное открывание под углом 80 градусов позволяет быстро наполнить чайник водой.

Мощный и надежный мини-чайник Smeg KLF05 гарантирует безопасность использования: он автоматически отключается при достижении температуры кипения, а также в случае отсутствия воды или отсоединения корпуса от подставки.