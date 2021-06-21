Противоковидный режим в регионе продлят до конца сентября

До 30 сентября включительно в Новосибирской области будут сохранены действующие ограничительные и санитарно-профилактические меры в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На оперативном совещании, которое провел губернатор, по рекомендации Роспотребнадзора было принято решение продлить режим повышенной готовности.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Новосибирской области остается напряженной, подчеркнул Андрей Травников. По данным регионального минздрава, за минувшие сутки было выявлено 150 случаев заболевания COVID-19, госпитализировано с подозрением на пневмонию 212 пациентов. Всего в регион поставлено 418329 доз вакцины, развернуто более ста пунктов вакцинирования, 13 мобильных пунктов, выделено 95 мобильных бригад, их число будет с каждым днем увеличиваться.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов подтвердил, что ситуация в регионе напряженная, третью неделю подряд наблюдается превышение эпидпорога по ОРВИ, хотя в последнюю неделю темп прироста снизился. По коронавирусной инфекции третью неделю подряд фиксируется прирост случаев заболевания. За прошедшую неделю проведено более 47 тысяч тестирований. Руководство Управления Роспотребнадзора направило письмо в адрес губернатора Андрея Травникова с рекомендацией о продлении режима повышенной готовности и о введении ограничений на массовые мероприятия, именно они – основной источник заражений большого количества людей.