Новый этап в возведении четвертого моста через Обь. Строители приступили к сооружению Н-образного пилона

По окончанию возведения конструкции пилона будут установлены элементы вантовой системы, удерживающие пролетное строение длиной 229 м над парком «Городское начало» и пролетное строение длиной 150 м над правобережной транспортной развязкой на площади Будагова.

В настоящее время на объекте полностью завершено строительство 10 промежуточных опор, смонтировано 182 буронабивные сваи, произведен монтаж свыше 2,6 тыс. тонн металлоконструкций пролетных строений. Длина уже собранной на берегу конструкции надвижки моста составляет 159 метров. В рамках устройства транспортной развязки в створе Красного проспекта выполнены объездные дороги. Сейчас ведутся работы по отсыпке насыпи земляного полотна.