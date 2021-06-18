Новосибирская область и Республика Беларусь наращивают темпы сотрудничества

Андрей Травников отметил, что секрет крепкой дружбы и долгосрочного партнерства заключается в методичной, настойчивой работе по совместному поиску встречных интересов и достижению новых эффектов. «Мы взаимодействуем по многим направлениям: в вопросах экономики и промышленного производства, в сельском хозяйстве и торговле, в научной, образовательной и культурной сферах, в молодежной политике. Сегодня Республика Беларусь – один из основных внешнеторговых партнеров нашего региона. План мероприятий, который мы подписали в 2019 году, исполняется в полном объеме».

Пандемийный год, пояснил губернатор, отразился на социально-экономической жизни наших стран, но, тем не менее, не сбил ключевые настройки сотрудничества сибиряков с Республикой Беларусь. Практически все совместные мероприятия, предусмотренные планом на 2019-2021 годы, исполнены, хотя некоторые из них были перенесены или прошли в онлайн-формате.