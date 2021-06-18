Новосибирская область и Республика Беларусь наращивают темпы сотрудничества

Программы мероприятий по развитию сотрудничества обсудили губернатор Андрей Травников и председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов.
Андрей Травников отметил, что секрет крепкой дружбы и долгосрочного партнерства заключается в методичной, настойчивой работе по совместному поиску встречных интересов и достижению новых эффектов. «Мы взаимодействуем по многим направлениям: в вопросах экономики и промышленного производства, в сельском хозяйстве и торговле, в научной, образовательной и культурной сферах, в молодежной политике. Сегодня Республика Беларусь – один из основных внешнеторговых партнеров нашего региона. План мероприятий, который мы подписали в 2019 году, исполняется в полном объеме».
Пандемийный год, пояснил губернатор, отразился на социально-экономической жизни наших стран, но, тем не менее, не сбил ключевые настройки сотрудничества сибиряков с Республикой Беларусь. Практически все совместные мероприятия, предусмотренные планом на 2019-2021 годы, исполнены, хотя некоторые из них были перенесены или прошли в онлайн-формате.
Глава региона подчеркнул: сотрудничество в научной и инновационной сферах между нашими странами будет усиливаться в ближайшие годы. Предпосылки к этому есть – уже сегодня научные институты Сибирского отделения Российской академии наук и Национальной академии наук Республики Беларусь успешно работают над четырьмя десятками совместных проектов.
2021 год Указом президента России Владимира Путина объявлен Годом науки и технологий. Традиционный международный форум технологического развития «Технопром» в этом году, в августе, пройдет в восьмой раз. Он станет основной площадкой Года науки и технологий и будет посвящен научным разработкам и инновационным предприятиям. Андрей Травников пригласил белорусскую сторону к активному участию, как и в предыдущие годы.
В прошлом году по итогам совместного конкурса Российского фонда фундаментальных исследований и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований поддержаны 140 новых проектов, интересных обеим сторонам. В их числе – 16 проектов сибирских научных институтов. Правительство Новосибирской области рассчитывает, что в числе первых пользователей уникальной новосибирской установки класса мегасайенс СКИФ будут и белорусские ученые.
Не менее плодотворным и важным является сотрудничество в сфере культуры, молодежной политики. За последние два года также активно развивалось взаимодействие в сфере образования. Уже действуют 14 соглашений о сотрудничестве, их заключили 7 новосибирских вузов. Еще 12 договоров подписано сегодня, в рамках пятого заседания Совета делового сотрудничества.
«Мы намерены существенно обновлять парк городского общественного транспорта и видим здесь перспективы сотрудничества с предприятиями Белоруссии. К примеру, в прошлом году Новосибирск по лизингу закупил 15 газомоторных автобусов большого класса, в планах этого года – закупка еще 50 автобусов городского типа, 20 троллейбусов с большим автономным ходом и 10 низкопольных трамваев. Также принято принципиальное решение о закупке большой партии автобусов в количестве 150 штук по лизинговым программам», – отметил губернатор.
Валерий Иванов напомнил, что российский и белорусский народы связывают глубочайшие исторические и культурные корни, а также общие геополитические и экономические интересы. «Мы постарались привезти максимально представительную делегацию по самым разным направлениям взаимодействия – ректоры вузов, Министр образования Республики Беларусь, представители министерства промышленности, Национальной академии наук, руководители предприятий. Все это говорит о широком спектре направлений сотрудничества и о нашем желании его расширять, увеличивать объем товарооборота между нашей страной и Новосибирской областью. Есть новые перспективные направления сотрудничества – например, отрасль атомной энергетики. Наша первая белорусская АЭС в Островце во многом работает на новосибирском оборудовании. В планах Белоруссии – с новосибирской помощью построить еще несколько таких более мощных станций».
Также прозвучали доклады руководителей профильных министерств и ведомств о сотрудничестве в различных сферах.
Фото: архивы пресс-служб
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