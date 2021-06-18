В Новосибирске прошла военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»

Масштабная военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» стартовала 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Во время движения железнодорожный состав проследует через всю страну и сделает остановки в 51 городе. Акция завершится 27 июня праздничными мероприятиями в подмосковном парке «Патриот».

Маршрут поезда и подробная информация об акции представлены на ее официальном сайте.

Фото: архивы пресс-служб

