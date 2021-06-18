В Новосибирске прошла военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»

В рамках акции к нам приехал противоковидный вагон, а молодежь приняли в Юнармию.
Тематический поезд военно-патриотической акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» прибыл в Новосибирскую область 17 июня. Воинский эшелон, прибывший на станцию железнодорожного вокзала, приветствовали жители, командование Новосибирского гарнизона, представители органов власти, общественности, юнармейцы.
Посетители акции смогли осмотреть экспозиции, устроенные в вагонах железнодорожного состава. На платформах были представлены образцы современной техники и вооружения российской армии: бронеавтомобили «Тайфун-К», танк Т-90М, САУ «Коалиция-СВ». Здесь также экспонировались военные трофеи, привезенные из Сирийской Арабской Республики: бронеавтомобили «Хаммер-1» и «Пантера». Новосибирцы посетили тематический вагон «Победа над невидимым врагом», посвященный борьбе с COVID-19. В нем все желающие смогли пройти медицинское обследование.
Также во время военно-патриотической акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» 81 школьник города Новосибирска прошли церемонию посвящения в ряды регионального отделения Юнармии.
Далее поезд проследует по маршруту до городов Ишим, Екатеринбург, Пермь, Киров, Казань и Саранск, а затем отправится в Москву.
Масштабная военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» стартовала 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Во время движения железнодорожный состав проследует через всю страну и сделает остановки в 51 городе. Акция завершится 27 июня праздничными мероприятиями в подмосковном парке «Патриот».
Маршрут поезда и подробная информация об акции представлены на ее официальном сайте.
Фото: архивы пресс-служб
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