Губернатор пообещал, что после ремонта ЛДС «Сибирь» будет соответствовать всем требованиям Федерации хоккея РФ

ЛДС «Сибирь» сохранит исторический облик, но внутри изменится до неузнаваемости – в лучшую сторону. Более современный, более безопасный и более комфортный для спортсменов и болельщиков – в ледовом дворце спорта на улице Богдана Хмельницкого полным ходом идёт третий сезон реконструкции, завершить который планируют в августе. Губернатор Андрей Травников, заместитель генерального директора АО «Сибирский Антрацит» Алексей Хомлянский провели выездное совещание на площадке строительства дворца спорта «Сибирь».

«Это важная стройка. Во-первых, будет сохранен исторический облик здания, домашней арены нашего хоккейного клуба. Во-вторых, дворец будет соответствовать всем современным требованиям не только нашей российской федерации хоккея, но и международной. Самое главное, что все работы проводятся без прерывания игр чемпионата КХЛ на нашей домашней арене команды «Сибирь». Многие болельщики даже не знают, не замечают, что уже третье лето подряд ЛДС «Сибирь» превращается в большую стройплощадку. Важно, что финансовую, организационную нагрузку, управление стройкой на себя взяла группа «Сибирский антрацит». Тут не тратится ни копейки бюджетных средств, это помощь нашего партнера», – подчеркнул губернатор.



