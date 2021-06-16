Губернатор пообещал, что после ремонта ЛДС «Сибирь» будет соответствовать всем требованиям Федерации хоккея РФ

Сейчас в ледовом дворце спорта на Богдана Хмельницкого полным ходом идет третий сезон реконструкции.
ЛДС «Сибирь» сохранит исторический облик, но внутри изменится до неузнаваемости – в лучшую сторону. Более современный, более безопасный и более комфортный для спортсменов и болельщиков – в ледовом дворце спорта на улице Богдана Хмельницкого полным ходом идёт третий сезон реконструкции, завершить который планируют в августе. Губернатор Андрей Травников, заместитель генерального директора АО «Сибирский Антрацит» Алексей Хомлянский провели выездное совещание на площадке строительства дворца спорта «Сибирь».
«Это важная стройка. Во-первых, будет сохранен исторический облик здания, домашней арены нашего хоккейного клуба. Во-вторых, дворец будет соответствовать всем современным требованиям не только нашей российской федерации хоккея, но и международной. Самое главное, что все работы проводятся без прерывания игр чемпионата КХЛ на нашей домашней арене команды «Сибирь». Многие болельщики даже не знают, не замечают, что уже третье лето подряд ЛДС «Сибирь» превращается в большую стройплощадку. Важно, что финансовую, организационную нагрузку, управление стройкой на себя взяла группа «Сибирский антрацит». Тут не тратится ни копейки бюджетных средств, это помощь нашего партнера», – подчеркнул губернатор.
Уже кардинально изменились локации раздевалок и выхода к ледовой арене. Демонтированы северная и западная трибуны, рабочие сняли отсюда больше трёх тысяч старых сидений. Новые – которые начали устанавливать в июне – больше на пять сантиметров, а значит – комфортнее для болельщиков. Идут работы по усилению конструкции трибун, а под западной – обустройство гостевых раздевалок. Теперь хоккеисты смогут сразу попадать на скамью. Вторую половину трибун, доложили губернатору, планируют поменять в следующем году.
Параллельно идут работы по монтажу систем вентиляции и осушения воздуха внутреннего пространства ледового дворца, от которой напрямую зависит качество ледовой площадки. Ведь в нормативном состоянии площадку поддерживают не только холодильные машины, которые охлаждают плиту и замораживают воду, но и система осушения и кондиционирования воздуха. Будут заменены и инженерные системы отопления, водоснабжения и канализации, электрических сетей. Частично заменят фасадное остекление ЛДС. Будет построен новый гараж для ледозаливочных комбайнов. По площади – больше старого. Это позволит разместить в нем сразу две машины. В планах на следующий год – замена зрительских трибун и кресел южной и восточной сторон стадиона, ремонт холлов второго и третьего этажей, завершение обновления фасада.
При этом, отметил заместитель генерального директора АО «Сибирский Антрацит» Алексей Хомлянский, здание сохранит исторический облик. По сути, спортсмены, болельщики получат тот же дворец внешне, но совершенно новый по содержанию. «Работа организована четко, посуточно, дважды в неделю проводим оперативные совещания – контролируем процесс», – сказал господин Хомлянский. По окончании третьего этапа реконструкции арена станет соответствовать всем требованиям для проведения международных матчей. ЛДС «Сибирь» может использоваться в качестве площадки для тренировок перед и во время МЧМ-2023.
Планируется, что после молодежного чемпионата мира, ЛДС станет базой для развития массового спорта в Новосибирской области. Ведь у хоккейной «Сибири» будет новая домашняя арена – Ледовый дворец спорта на берегу Оби. Строительство этого масштабного спортивного объекта также идет полным ходом – под постоянным контролем правительства Новосибирской области. По поручению губернатора все работы на новой ледовой арене должны быть завершены уже летом 2022 года.
К этому же времени новой ледовой арене необходимо подобрать и новое имя, отметил губернатор. Привычное для всех новосибирцев название – ЛДС «Сибирь» уже плотно ассоциируется со зданием ледовой арены на улице Богдана Хмельницкого. Что это будет – ЛДС «Новая Сибирь», «Сибирь-арена» – или какое-то другое название, вполне вероятно, смогут решить и сами новосибирцы. Возможность выбора имени для новой ледовой арены в ходе конкурса также обсудили во время выездного совещания.
Фото: архивы пресс-служб
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