После мощного взрыва на Гусинобродском шоссе планируют проверить все новосибирские автозаправки

Прокуратура организовала масштабную проверку всех автогазозаправочных станций на территории Новосибирской области после пожара и взрывов на АЗС на Гусинобродском шоссе, 60. Об этом сообщил заместитель прокурора региона Павел Смагоринский.

«Прокуратура области организовала масштабную проверку всех автогазозаправочных станций на территории всей области с привлечением сотрудников Ростехнадзора. Проверка и ход следствия по уголовному делу находятся на контроле прокуратуры области», – сообщил господин Смагоринский.

Происшествие на автозаправке на Гусинобродском шоссе произошло около 18:00 14 июня. Начался пожар, а затем мощный взрыв, от которого поднялся огненный гриб. Позже возгорание продолжалось взрывами, что сильно осложняло тушение – пожарным приходилось работать с безопасной дистанции. Был организован оперативный штаб. Около 20:00 возгорание было локализовано на площади 1 200 квадратных метров. Спустя час открытое горение удалось ликвидировать.

Фото: группа ВКонтакте АСТ-54