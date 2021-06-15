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После мощного взрыва на Гусинобродском шоссе планируют проверить все новосибирские автозаправки

Об этом сообщил заместитель прокурора региона Павел Смагоринский.

Прокуратура организовала масштабную проверку всех автогазозаправочных станций на территории Новосибирской области после пожара и взрывов на АЗС на Гусинобродском шоссе, 60. Об этом сообщил заместитель прокурора региона Павел Смагоринский.

«Прокуратура области организовала масштабную проверку всех автогазозаправочных станций на территории всей области с привлечением сотрудников Ростехнадзора. Проверка и ход следствия по уголовному делу находятся на контроле прокуратуры области», – сообщил господин Смагоринский.

Происшествие на автозаправке на Гусинобродском шоссе произошло около 18:00 14 июня. Начался пожар, а затем мощный взрыв, от которого поднялся огненный гриб. Позже возгорание продолжалось взрывами, что сильно осложняло тушение – пожарным приходилось работать с безопасной дистанции. Был организован оперативный штаб. Около 20:00 возгорание было локализовано на площади 1 200 квадратных метров. Спустя час открытое горение удалось ликвидировать.

Фото: группа ВКонтакте АСТ-54

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