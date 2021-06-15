Новосибирцам объявили экстренное предупреждение. В регионе вновь ожидается высокая пожароопасность

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, с 15 по 18 июля в трех районах области ожидается высокая пожароопасность четвертого класса – в Баганском, Чистоозерном и Краснозерском районах. В Купинском и Карасукском – сохранится чрезвычайно высокая пожароопасность пятого класса из пяти возможных. Синоптики прогнозируют на этой неделе жаркую погоду с максимальными температурами +30 градусов и выше. Неблагоприятные метеорологические явления могут увеличить риск возникновения очагов природных пожаров.

В связи с этим сотрудники МЧС России объявили экстренное предупреждение. Специалисты предупреждают, что при посещении лесов запрещается разводить костры в густых зарослях или рядом со складами древесины и торфа, оставлять после себя самовозгораемый материал, выжигать сухую траву и оставлять костер без присмотра. Обнаружив возгорание, следует незамедлительно сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы – 101 – или по телефону 112.



