В Новосибирске построят километровую дорогу и тоннель с эстакадой за 542 миллионов

Речь идет о километровом участке автомобильной дороги из Барышево в Кольцово.
Территориальное управление автодорог Новосибирской области (ТУАД) проведет повторный аукцион, чтобы найти подрядчика на строительство километрового участка автомобильной дороги из Барышево в Кольцово. Проект стоимостью около 500 млн рублей включает возведение эстакады с тоннелем под железнодорожными путями и обустройство дорожных подходов.
В пресс-службе ТУАД сообщили, что предыдущий конкурс на поиск подрядной организации не состоялся из-за того, что заявители не предоставили в полном объеме необходимые документы. В управлении уточнили, что протяженность новой дороги от Барышево до Кольцово составит 997 метров, длина эстакады — 157 метров.
Помимо строительства этих двух объектов, победитель тендера должен будет реконструировать водопровод, канализацию, восстановить оси трассы, вырубить деревья, очистить территорию от кустарника, переложить кабельную линию электропередачи ЛЭП 10 кВт.
План работ включает устройство двух автобусных остановок, дорожного металлического ограждения барьерного типа, тротуаров, опоры дорожных знаков, опоры стационарного электрического освещения, монтаж постоянного освещения, установку дорожных знаков и дорожных световозвращателей, нанесение разметки. Генподрядчика определят 15 июня. Завершение всех запланированных работ запланировано на 2023 год. Стоимость строительства составляет около 542 млн рублей.
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