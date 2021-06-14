В Новосибирске построят километровую дорогу и тоннель с эстакадой за 542 миллионов



Территориальное управление автодорог Новосибирской области (ТУАД) проведет повторный аукцион, чтобы найти подрядчика на строительство километрового участка автомобильной дороги из Барышево в Кольцово. Проект стоимостью около 500 млн рублей включает возведение эстакады с тоннелем под железнодорожными путями и обустройство дорожных подходов.



В пресс-службе ТУАД сообщили, что предыдущий конкурс на поиск подрядной организации не состоялся из-за того, что заявители не предоставили в полном объеме необходимые документы. В управлении уточнили, что протяженность новой дороги от Барышево до Кольцово составит 997 метров, длина эстакады — 157 метров.



Помимо строительства этих двух объектов, победитель тендера должен будет реконструировать водопровод, канализацию, восстановить оси трассы, вырубить деревья, очистить территорию от кустарника, переложить кабельную линию электропередачи ЛЭП 10 кВт.⁠



План работ включает устройство двух автобусных остановок, дорожного металлического ограждения барьерного типа, тротуаров, опоры дорожных знаков, опоры стационарного электрического освещения, монтаж постоянного освещения, установку дорожных знаков и дорожных световозвращателей, нанесение разметки. Генподрядчика определят 15 июня. Завершение всех запланированных работ запланировано на 2023 год. Стоимость строительства составляет около 542 млн рублей.



