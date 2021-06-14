Правила задокументированы. В Новосибирске подписали соглашение, регламентирующее поведение электросамокатчиков

Проект соглашения по условиям организации сервиса проката электросамокатов разработан структурам мэрии и Совета депутатов города Новосибирска. Документ подписан компанией Urent. Предполагается, что к соглашению присоединится компания Whoosh.



В городе установлены следующие правила использования электросамокатов, обеспечить соблюдение которых обязалась компания Urent.

Запрет движения самокатов на территории парков культуры и отдыха за исключением велодорожек, при этом скорость ограничивается до 15 км/ч.



Ограничение скоростного режима – 15 км/ч на улицах с интенсивным движением, 15 км/ч на тротуарах общего пользования, во дворах и жилых зонах, 20 км/ч на велодорожках и специально предназначенной для велосипедов и самокатов инфраструктуре.



Не допускается размещение электросамокатов на территориях скверов, парков культуры и отдыха, на проезжей части, автопарковках и других объектах транспортной инфраструктуры, на газонах, тротуарах, если оставшаяся часть ширины тротуара будет составлять менее 2,25 м, а также ближе 5 метров до остановок общественного транспорта, ближе 15 метров до входов в станции метрополитена, на территории, прилегающей к памятникам, монументам, объектам культурного наследия, в радиусе менее 30 метров.