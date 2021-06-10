Как водичка? Роспотребнадзор оценил качество воды на новосибирских пляжах

В Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области сообщили, что 17 пляжей, где будет организовано купание, готовы к работе, но еще не открыты. «Управлением проводится социально-гигиенический мониторинг за качеством и безопасностью воды водоемов и песка: исследованные по состоянию на 08.06.2021 пробы воды открытых водоёмов соответствуют гигиеническим нормативам», – говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что открытие пляжей допускается только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта. Ни одному владельцу или арендатору пляжа разрешение на данный момент не выдано, так как не поступало соответствующих обращений.

Ранее начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов заявил, что в связи с продолжающимся паводком начало пляжного сезона в Новосибирской области произойдет не ранее 15 июня.