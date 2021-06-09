Новосибирцев ждет более 400 мероприятий в честь Дня России

Фестиваль #РоссияМоя, проект «Обнимультики», танцевальный флешмоб и вручение паспортов юным новосибирцам – эти и другие мероприятия пройдут в регионе в честь праздника. Соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора и требований режима повышенной готовности, действующего в регионе до 30 июня – основные условия проведения всех мероприятий. Большинство активностей пройдет с ограниченным числом участников.

11 июня в Правительстве региона состоятся традиционные мероприятия – торжественная церемония вручения государственных премий Новосибирской области и церемония вручения паспортов Российской Федерации представителям регионального молодежного движения, достигшим 14-летнего возраста, в рамках Всероссийской молодежно-патриотической акции «Мы – граждане России».

Кроме того, 11 июня в Новосибирском государственном художественном музее откроется III фестиваль российской фотографии «ВМЕСТЕ», приуроченный к празднованию Дня России. Выставка представит неизвестные страницы истории отечественной фотографии, а центральным событием фестиваля станет выставка «Борис и Ольга Игнатович. Два лица войны. Фотографии из коллекции Музея Москвы».

В праздничный день, 12 июня, «Волонтеры Победы» поздравят ветеранов, празднующих день рождения в День России. На Михайловской набережной в течение дня будет идти праздничная программа, посвященная Дню России и 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, #МыРоссия#СтранаПобедителей. В программе: игры и традиции народов России, спецвыпуск проекта «Обнимультики без границ. День России» и различные конкурсы. Перед началом концертной программы пройдет танцевальный флеш-моб.

На территории новосибирского Троице-Владимирского собора пройдет светомузыкальное представление «Александр Невский»: в сопровождении световой программы выступят Новосибирский академический симфонический оркестр, Новосибирская хоровая капелла, ассоциация хоров Сибирского федерального округа «Хоровое вече Сибири» – будут исполнены произведения С. Прокофьева, Д. Шостаковича и М. Глинки. Вечером 12 июня у ТРЦ «Сибирский Молл» пройдет автомобильная акция, в ходе которой машины выстроятся в слово «Россия».

Тематическая программа состоится также в ретро-музее «Галерея времени». Площадка будет представлена двумя экспозициями, посвященными истории России XX века.

Всего в районах Новосибирской области в рамках празднования Дня России пройдет более 400 мероприятий с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и при соблюдении мер безопасности по предупреждению распространения коронавируса.

