В Новосибирской области открываются кабинеты гемодиализа

Пройти процедуру гемодиализа стало проще для пациентов Ордынского района. Теперь для этого не нужно ездить в Новосибирск несколько раз в неделю – на базе дневного стационара поликлиники ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» организована деятельность специального кабинета. Работы по открытию отделений гемодиализа в муниципальных районах ведутся в соответствии с поручением губернатора Новосибирской области, в ближайшее время еще два кабинета будут открыты в Татарском и Карасукском районах.

Первый заместитель губернатора Юрий Петухов в рамках рабочей поездки в Ордынский район проинспектировал развитие системы здравоохранения района, а также реализацию на его территории нацпроекта «Здравоохранение». Он посетил ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ», ознакомившись с организацией работы центра гемодиализа.