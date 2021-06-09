В Новосибирской области открываются кабинеты гемодиализа

В структуре кабинета предусмотрены, в частности, аппараты «искусственная почка» и диализный зал для проведения процедур.
Пройти процедуру гемодиализа стало проще для пациентов Ордынского района. Теперь для этого не нужно ездить в Новосибирск несколько раз в неделю – на базе дневного стационара поликлиники ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» организована деятельность специального кабинета. Работы по открытию отделений гемодиализа в муниципальных районах ведутся в соответствии с поручением губернатора Новосибирской области, в ближайшее время еще два кабинета будут открыты в Татарском и Карасукском районах.
Первый заместитель губернатора Юрий Петухов в рамках рабочей поездки в Ордынский район проинспектировал развитие системы здравоохранения района, а также реализацию на его территории нацпроекта «Здравоохранение». Он посетил ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ», ознакомившись с организацией работы центра гемодиализа.
Как доложил главный врач ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» Андрей Кондаков, кабинет гемодиализа начал работать на базе дневного стационара поликлиники ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» с мая этого года. Он предназначен для оказания специализированной медицинской помощи больным с терминальной стадией хронической почечной недостаточности и нуждающимся в проведении почечной заместительной терапии методом гемодиализа. В структуре кабинета предусмотрено: два аппарата «искусственная почка», система водоподготовки, диализный зал для проведения процедур гемодиализа, помещение для хранения контейнеров с диализными растворами. Для работы здесь врач-реаниматолог Ордынской ЦРБ прошел профессиональную переподготовку по специальности «нефрология».
«Мы, наконец, открыли здесь отделение гемодиализа. Такие отделения будут открываться в ближайшее время в Татарском и Карасукском районах. Приближение центров гемодиализа к пациентам – инициатива Губернатора Новосибирской области и депутатов Законодательного Собрания. Это очень удобно – современное оборудование, удобная палата. Пациентам, которым показано проведение данной процедуры, не нужно ехать в административную столицу», – отметил Юрий Петухов.
Далее первый заместитель губернатора ознакомился с работой центра амбулаторно-онкологической помощи. Напомним, что межрайонный центр амбулаторной онкологической помощи начал работу в Ордынском районе в прошлом году, он стал первым таким центром в Новосибирской области. Сейчас центр обслуживает пациентов Ордынского, Кочковского и Доволенского районов. В ходе поездки Юрий Петухов также посетил рентгеновское отделение, в котором в прошлом году ввели в эксплуатацию в рамках нацпроекта «Здравоохранение» компьютерный томограф и аппарат МРТ.
Отметим, что благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и областным госпрограммам за прошедший год медицинское учреждение значительно укрепило материально-техническую базу. В частности, были приобретены передвижной рентгеновский аппарат, портативный ультразвуковой сканер, компьютерный электроэнцефалограф, подъемник для больных, открытая реанимационная система для новорожденных, 12 аппаратов искусственной вентиляции легких и другое медоборудование. Автопарк ЦРБ пополнился автомобилем скорой медицинской помощи, а также УАЗом для Чингисского фельдшерско-акушерского пункта.
Юрий Петухов также обсудил с руководством областного минздрава, Ордынского района и ЦРБ перспективы дальнейшего развития здравоохранения. Среди перспективных направлений Ордынской ЦРБ – реконструкция инфекционного отделения центральной районной больницы, проведение капитального ремонта в Пичуговской врачебной амбулатории, Верх-Алеусского фельдшерско-акушерского пункта, укрепление кадрового потенциала больницы.
Фото: архивы пресс-служб
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