Новая эра ядерной энергетики. Реакторную установку за 100 миллиардов рублей построят в Сибири

Госкорпорация «Росатом» приступила к строительству первого в мире образца для отработки атомных технологий четвертого поколения.

Строительство реакторной установки «БРЕСТ-300» стартует в Томской области, в городе Северске, передает официальный Twitter-аккаунт компании. Строительные работы планируется завершить в 2026 году, а использовать энергокомплекс начнут в 2029 году.

Этот уникальный объект — первый в мире образец для отработки атомных технологий четвертого поколения, сообщается на интернет-портале Администрации Томской области. Уточним, что мощность атомного энергоблока составит 300 МВт.

«Начало строительства реактора "БРЕСТ-300" — старт новой эры в развитии ядерной энергетики. Россия становится первой в мире страной, переходящей к замкнутому ядерному топливному циклу», — заявил первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Стоимость проекта оценили в 100 миллиардов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя «Прорыва» Евгения Адамова.

Фото: архивы пресс-служб