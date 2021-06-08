Ласточки-береговушки, облюбовавшие новый ЛДС, будут спасены без ущерба строительному графику

Строительство крупнейшего инфраструктурного объекта региона – многофункциональной ледовой арены на Немировича-Данченко ведется в строгом соответствии с графиком. Сохранение песчаного карьера и спасение гнезд ласточек-береговушек не повлияет на его выполнение. Такое заявление сделал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Министр отметил, что работы на объекте ведутся в общей сложности по 12 фронтам: основное – это завершение монолитных работ, серьезный блок – монтаж металлоконструкций основной арены и периферийной зоны здания. Кроме того, подрядчик приступил к тем работам, которые по графику должны были начаться позже, в частности, к обустройству перегородок и внутренних инженерных сетей.

«Основная задача на сегодняшний день – закрыть тепловой контур до начала отопительного сезона, чтобы не потерять зимний период, когда можно заниматься отделкой помещений. Полноценный строительный сезон в Сибири короткий, мы не можем пропускать ни дня, чтобы сдать объект в срок. На сегодняшний день строительство ведется в соответствии с разработанной дорожной картой. Сохранение песчаного карьера и спасение гнезд ласточек-береговушек не повлияет на ее выполнение», – заявил господин Шмидт.