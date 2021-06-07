Мэрия ставит строительство ЛДС на паузу ради береговых ласточек. Они устроили гнезда в песчаной насыпи

Ласточки-береговушки, строящие свои гнезда в норках в обрывистых песчаных берегах, приняли за такой берег груды технического песка, которые рабочие оставили на стройке ЛДС в Новосибирске. Когда песок потребовался для работы, оказалось, что в нем уже сотни гнезд, и кладки с яйцами.

Горожане обеспокоились судьбой птиц, проблему обсуждали в СМИ и социальных сетях. В департаменте энергетики и ЖКХ приняли непростое решение: отложить все технологические операции с песком на полтора месяца – именно столько времени, по сведениям орнитологов, понадобится ласточкам, чтобы вырастить птенцов. Вторую кладку строители им сделать уже не дадут.

«До этого времени никакие работы с песком Управлением заказчика по строительству подземных транспортных сооружений (МУП УЗСПТС – заказчик строительства) производиться не будут, – сообщили в ведомстве. – После того, как птенцы ласточек-береговушек покинут гнезда, песчаный карьер будет накрыт специальным укрывным материалом для предупреждения дальнейшего гнездования птиц».