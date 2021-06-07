«Куклы в чемоданах». Выставка в Музее Новосибирска расскажет об истории сувенирной куклы от советских времен до наших дней

Музей Советского района приглашает на групповые и индивидуальные экскурсии по новой выставке. Возможны творческие встречи и рассказы от автора коллекции (по предварительной договоренности).

Выставка «Куклы в чемоданах» откроется 9 июня в 11:00 в Музее Советского района «Чёмы» по адресу ул. Новоморская, 12а.

Вход в день открытия свободный. Время работы музея: вторник-суббота с 09:00 до 18:00, среда — с 11:00 до 20:00.

Справки по телефону 334-77-32.

Фото: архивы пресс-служб