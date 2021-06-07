«Куклы в чемоданах». Выставка в Музее Новосибирска расскажет об истории сувенирной куклы от советских времен до наших дней

На выставке будет представлено более 80 экспонатов в национальных костюмах 15 республик СССР.
Удивительные игрушки покажут на интерактивной выставке «Куклы в чемоданах» в Музее Советского района «Чёмы». «Идея создания коллекции посетила меня 10 лет назад. Будучи педагогом дополнительного образования по направлению «этнопедагогика» в детском саду, я разрабатывала развивающие программы для детей. Решила наполнить свои программы игровыми и театральными мотивами, – рассказала автор коллекции Валентина Белых. – Стала искать и покупать советские игрушки – персонажи русских сказок. Дети изучали сказки и знакомились с их героями с помощью кукол и игрушек. Мы разыгрывали целые театральные представления. Ребятишкам очень нравилось!»
В строгих музейных витринах поселились яркие красавицы-куклы. На выставке представлены более 80 уникальных кукол в национальных костюмах 15 республик СССР.
«Изучение русской народной культуры и народов, населяющих наш сибирский регион, привело меня к созданию коллекции кукол в национальных костюмах республик СССР и российских губерний. – говорит Валентина Ивановна. – Цель выставки «Куклы в чемоданах» – подтолкнуть современных детей и молодежь к осознанию своей национальности и таким образом привлечь внимание к культурным особенностям разных народов, к традициям и культурному наследию нашей страны».
Музей Советского района приглашает на групповые и индивидуальные экскурсии по новой выставке. Возможны творческие встречи и рассказы от автора коллекции (по предварительной договоренности).
Выставка «Куклы в чемоданах» откроется 9 июня в 11:00 в Музее Советского района «Чёмы» по адресу ул. Новоморская, 12а.
Вход в день открытия свободный. Время работы музея: вторник-суббота с 09:00 до 18:00, среда — с 11:00 до 20:00.
Справки по телефону 334-77-32.
Фото: архивы пресс-служб
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