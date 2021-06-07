Петербургский экономический форум дал Новосибирской области большие перспективы

На форуме губернатор подписал ряд важных для региона соглашений.
За несколько дней на ПМЭФ-2021 Андрей Травников подписал около десяти соглашений о сотрудничестве. В частности, подписано соглашение о том, что Сбер и правительство Новосибирской области будут развивать цифровое здравоохранение. Соответствующий документ на XXIV Петербургском международном экономическом форуме подписали заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец и Андрей Травников. Стороны договорились о взаимодействии в сфере разработки и создания медицинских сервисов, в том числе цифровых, на основе искусственного интеллекта и с применением дистанционных технологий.
В фокусе внимания – телемедицина; интеллектуальные системы поддержки принятия врачебных решений с применением технологий анализа больших данных и машинного обучения для постановки предварительного диагноза; речевые технологии; электронные рецепты и другие направления.
В Новосибирской области уже прошел апробацию продукт Voice2Med – голосовое заполнение медицинских протоколов, разработанный группой ЦРТ. Запланировано проведение двух проектов по дистанционному мониторингу пациентов на базе телемедицинской платформы СберЗдоровье и по внедрению сервисов компании СберМедИИ на базе искусственного интеллекта. Также летом 2021 года запланировано открытие в Новосибирске аптечного хаба СБЕР ЕАПТЕКИ.
Темы цифровизации касается и договоренность с компанией МТС. Центр искусственного интеллекта МТС и правительство Новосибирской области заключили соглашение о создании инновационного кластера технологий искусственного интеллекта для объединения ученых Новосибирского государственного университета и Сибирского отделения Российского отделения наук, специалистов МТС ИИ, производителей ИТ-оборудования, изобретателей и предпринимательских команд. Совместная деятельность участников кластера предполагает фундаментальные исследования компьютерного зрения, обработки естественного языка и периферийных вычислений.
Основой инновационного кластера технологий искусственного интеллекта станет филиал компании МТС ИИ в Новосибирске. Специалисты отделения также будут осуществлять практические разработки человеко-машинных интерфейсов и систем для управления умными городами.
Андрей Травников отметил, что правительство Новосибирской области находится с компанией МТС, с АФК «Система» в давних партнерских отношениях и ведет много совместных проектов. «Мы на этом не останавливаемся, постоянно находимся в поиске новых точек соприкосновения, общих интересов, и развитие искусственного интеллекта сегодня – одно из важнейших направлений работы. У нашего региона в этой сфере есть серьезные компетенции», – подчеркнул губернатор.
«Новосибирская область – один их ключевых инновационных регионов России с огромным потенциалом для проведения научных и технологических разработок мирового значения. Создание ИИ-кластера, работающего по принципу открытости, позволит кооперировать возможности ведущих представителей бизнеса и академической среды, и при этом обеспечит возможность профильной подготовки студентов новосибирских вузов», – отметил руководитель Центра ИИ Александр Ханин.
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