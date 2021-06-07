Петербургский экономический форум дал Новосибирской области большие перспективы

За несколько дней на ПМЭФ-2021 Андрей Травников подписал около десяти соглашений о сотрудничестве. В частности, подписано соглашение о том, что Сбер и правительство Новосибирской области будут развивать цифровое здравоохранение. Соответствующий документ на XXIV Петербургском международном экономическом форуме подписали заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец и Андрей Травников. Стороны договорились о взаимодействии в сфере разработки и создания медицинских сервисов, в том числе цифровых, на основе искусственного интеллекта и с применением дистанционных технологий.

В фокусе внимания – телемедицина; интеллектуальные системы поддержки принятия врачебных решений с применением технологий анализа больших данных и машинного обучения для постановки предварительного диагноза; речевые технологии; электронные рецепты и другие направления.