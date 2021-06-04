Андрей Травников, Агентство инвестиционного развития Новосибирской области и компания PepsiCo подписали меморандум о сотрудничестве

Сотрудничество в сфере окружающей среды, продвижение принципов ответственного производства и потребления, поддержка местных производителей в развитии онлайн-торговли — делегация Новосибирской области продолжает обсуждать важные для региона вопросы с компаниями-представителями крупного бизнеса на площадках XXIV Петербургского международного экономического форума.

Подписан меморандум о сотрудничестве Правительства Новосибирской области, компании PepsiCo и АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области». В рамках партнерства приоритетным направлением станет создание в регионе условий для экономики замкнутого цикла и развитие инфраструктуры утилизации и переработки отходов. Подписи под документом поставили губернатор Новосибирской области Андрей Травников, президент PepsiCo Россия, Белоруссия, Украина, Кавказ и Центральная Азия Давид Манзини, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

PepsiCo планирует создать на предприятиях инфраструктуру по раздельному сбору. В планах компании — внедрить принцип «ноль отходов на полигоны» за счет стопроцентной их утилизации для дальнейшей переработки.