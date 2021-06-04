Андрей Травников, Агентство инвестиционного развития Новосибирской области и компания PepsiCo подписали меморандум о сотрудничестве

Компания намерена следовать строжайшим экологическим требованиям, в том числе перейти на безотходное производство.
Сотрудничество в сфере окружающей среды, продвижение принципов ответственного производства и потребления, поддержка местных производителей в развитии онлайн-торговли — делегация Новосибирской области продолжает обсуждать важные для региона вопросы с компаниями-представителями крупного бизнеса на площадках XXIV Петербургского международного экономического форума.
Подписан меморандум о сотрудничестве Правительства Новосибирской области, компании PepsiCo и АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области». В рамках партнерства приоритетным направлением станет создание в регионе условий для экономики замкнутого цикла и развитие инфраструктуры утилизации и переработки отходов. Подписи под документом поставили губернатор Новосибирской области Андрей Травников, президент PepsiCo Россия, Белоруссия, Украина, Кавказ и Центральная Азия Давид Манзини, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.
PepsiCo планирует создать на предприятиях инфраструктуру по раздельному сбору. В планах компании — внедрить принцип «ноль отходов на полигоны» за счет стопроцентной их утилизации для дальнейшей переработки.
«Компания PepsiCo реализует очень важный для экономики Новосибирской области проект строительства завода по производству снеков, который даст толчок развитию не только пищевой промышленности, но и сельского хозяйства: многие сельхозпредприятия нашего региона уже готовятся выращивать продукцию, в частности, картофель, для производства.
Сегодня мы подписали новое соглашение: компания намерена следовать строжайшим экологическим требованиям, перейти на безотходное производство, в том числе, и на этом новом предприятии. Наши отношения с компанией PepsiCo — пример долгосрочного, продолжающегося сотрудничества», — отметил Андрей Травников.
Напомним, что в нашем регионе уже работает крупный молокоперерабатывающий завод PepsiCo «Сибирское молоко», совсем скоро компания планирует открыть новое производство – снеков, инвестиции в которое составили более 12 млрд рублей.
Глава региона поблагодарил руководство компании PepsiCo, других новосибирских инвесторов за то, что в непростой пандемийный год они не остановили работу, не прекратили реализацию инвестпроектов на территории Новосибирской области.
«Новосибирская область – один из наших важнейших партнеров по развитию бизнеса. Локализация производства снеков в Новосибирске позволит компании к 2025 году снизить на 10% выбросы углекислого газа, образующиеся при транспортировке снеков в регион Сибири. Благодаря поддержке Правительства Новосибирской области мы сможем построить эффективную систему по обращению с отходами в своей производственной цепочке в регионе и приблизиться к поставленной цели стать углеродно-нейтральной компанией к 2040 году», — заявил Давид Манзини.
«Мы отмечаем ответственный и стратегически выверенный подход PepsiCo к каждому шагу в реализации проектов на территории Новосибирской области. Сейчас компания не только строит производство снеков в ПЛП, но и реализует масштабную агропрограмму — работает с местным бизнесом по внедрению лучших практик выращивания чипсового картофеля. Планы компании по переработке отходов производства — это тот пример, которому, надеемся, последуют и другие предприятия, работающие в Новосибирской области или планирующие локализацию», — подчеркнул Александр Зырянов.
Еще один крупный инвестор, который реализует свой проект на территории новосибирского ПЛП, – компания Ozon. Месяц назад была открыта первая очередь фулфилмент-центра. Для новосибирских предприятий, организаций — это возможность поиска новых рынков сбыта не только в Сибирском федеральном округе, но и по всей стране, а также на мировых рынках. Буквально за год количество предпринимателей-партнеров Ozon в нашем регионе увеличилось в шесть раз.
Губернатор обсудил с руководством ООО «Интернет Решения» (интернет-компания Ozon) вопросы развития онлайн-продаж в регионе, в частности, комплексную помощь новосибирским производителям, начиная от информирования о широких возможностях онлайн-торговли и обучения регистрации на маркетплейсах, до создания сети пунктов выдачи, где можно получить товары местных предпринимателей.
Также сегодня глава региона примет участие в сессии «Большая перемена: инвестируем в будущее», посвященной повышению качества школьного образования. Одно из ключевых мероприятий — презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации.
Фото: архивы пресс-служб
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