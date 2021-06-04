Минздрав Новосибирской области: резерв коечного фонда инфекционного профиля необходим

Министерство здравоохранения Новосибирской области приняло решение о сохранении достаточного резерва коечного фонда инфекционного профиля частично перепрофилировать ГКБ №12 для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус из групп риска, а также Новосибирский областной госпиталь №2 ветеранов войн, где пожилые пациенты и пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями будут долечиваться и проходить начальный этап реабилитации после перенесённой коронавирусной инфекции. Оба этих медучреждения продолжат принимать пациентов и по своему основному профилю.

Как подчеркнули в минздраве региона, данное решение принято, в том числе, с целью разгрузки мощностей городской инфекционной клинической больницы №1, где проходят лечение пациенты с клещевым энцефалитом и кишечной инфекцией – в летний период данный профиль традиционно требует особого внимания специалистов.

В настоящий момент в Новосибирской области перепрофилированный коечный фонд составляет 1830 единиц – из них занято 1495 коек. Как рассказала накануне на брифинге заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова, на этой неделе отмечается увеличение на 10-15% количества госпитализированных в инфекционные госпитали пациентов старше 65 лет, пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями – сердечно-сосудистыми, эндокринными патологиями и т.д.

«Отмечу, что они не прошли вакцинацию. Именно поэтому мы призываем граждан старше 65 лет и имеющих хронические неинфекционные заболевания, состоящих на учете у наших врачей, записаться и пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции, – подчеркнула госпожа Аксенова. – Вакцина сейчас есть во всех прививочных пунктах, сегодня их уже более 100. Чтобы не допустить новых случаев коронавирусной инфекции, необходимо пройти вакцинацию».