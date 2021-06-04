Будет где почитать. Три новые модельные библиотеки откроют в регионе в рамках нацпроекта «Культура

На модернизацию библиотек из областного бюджета выделено 20 миллионов рублей.
В Новосибирской области за счет средств регионального бюджета будет создано три модельных муниципальных библиотеки в рамках национального нального проекта «Культура». Соответствующий конкурс объявлен министерством культуры региона совместно с региональным проектным офисом – Новосибирской государственной областной научной библиотеки. На модернизацию библиотек из бюджета области выделено 20 миллионов рублей.
Как прокомментировала министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева, за два года на территории Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура» обновлено восемь библиотек – как в районах, так и городе Новосибирске.
«По количеству модельных библиотек наш регион – в числе сибирских лидеров. Особенно приятно, что эти результаты достигнуты за счет побед в федеральных конкурсах: это подтверждает высокий уровень представленных концепций преобразования библиотечных пространств. Мы видим востребованность обновленных библиотек: они становятся настоящими центрами культурной жизни, общения и просвещения, в них с радостью ходят читатели разного возраста. Поэтому создание трех модельных библиотек за счет средств областного бюджета – принципиально важная для нас веха. Я призываю библиотеки региона к активному включению в процесс «перезагрузки», которая стала возможной благодаря ресурсам нацпроекта», – отметила Наталья Ярославцева.
Прием заявок на участие в конкурсном отборе проходит с 31 мая по 21 июня 2021 года. Участие в нем могут принимать муниципальные образования Новосибирской области (городские округа и муниципальные районы Новосибирской области). По итогам конкурсного отбора, результаты которого будут объявлены 4 июля, финансирование получат три проекта модернизации: одной центральной библиотеки (10 млн рублей) и двух филиалов (по 5 миллионов рублей каждая).
Таким образом, в 2021 году в регионе по нацпроекту «Культура» будет создано четыре модельных муниципальных библиотеки. Напомним, что по итогам федерального конкурса в 2020 году победителем стала Центральная библиотека им. Салтыкова-Щедрина города Новосибирска, на ее создание выделено 10 млн рублей из федерального бюджета.
Новые творческие и образовательные проекты разной направленности в сельских модельных библиотеках, обновленных по нацпроекту, запускаются в ежемесячном режиме. Это проекты по работе с детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с незрячими и слабовидящими, вечера-беседы, творческие отчеты, встречи с читателями, образовательные проекты. Так, интересные проекты уже реализуются в Венгеровской, Кочковской детских модельных библиотеках.
Фото: архивы пресс-служб
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