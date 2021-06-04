Будет где почитать. Три новые модельные библиотеки откроют в регионе в рамках нацпроекта «Культура

В Новосибирской области за счет средств регионального бюджета будет создано три модельных муниципальных библиотеки в рамках национального нального проекта «Культура». Соответствующий конкурс объявлен министерством культуры региона совместно с региональным проектным офисом – Новосибирской государственной областной научной библиотеки. На модернизацию библиотек из бюджета области выделено 20 миллионов рублей.

Как прокомментировала министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева, за два года на территории Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура» обновлено восемь библиотек – как в районах, так и городе Новосибирске.

