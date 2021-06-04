Мэрия Новосибирска разрешила строить дороги к терминалам оплаты четвертого моста через Обь

В Ленинском районе Новосибирска начинается строительство автомобильной дороги, которая соединит эстакаду на площади Энергетиков и пункт взимания платы в районе Горского жилмассива. Протяженность нового участка составит 950 метров.

Мэрия Новосибирска выдала Сибирской концессионной компании разрешение на строительство автодороги, которая будет вести от площади Энергетиков к пункту взимания платы. Документ опубликован на муниципальном портале. Согласно разрешению, подъездная дорога к административной зоне взимания платы будет двухполосной, шириной семь метров и протяженностью 950 метров.

Длина четвертого моста составит 1,5 километра, а вся трасса вместе с подъездными путями на двух берегах растянется на 5 километров. Основная магистраль будет шестиполосной — по три полосы в каждом направлении. А в том месте, где разместят терминалы оплаты, она расширится до 22 полос — по 11 в каждом направлении. Разрешение, выданное на строительство дороги к терминалам оплаты, действует до сентября 2022 года.

Фото: архивы пресс-служб