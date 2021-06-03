Новосибирская область и Республика Северная Осетия договорились о всестороннем взаимодействии

«Наши регионы далеки друг от друга только географически. За четыре с половиной года (на посту полномочного представителя Президента РФ в СФО) сибирские регионы тоже стали для меня не чужими. К тому же нам есть, что друг у друга перенять. Новосибирская область – высоконаучный регион с качественным образованием. Для того, чтобы не изобретать велосипед, нужно брать самое хорошее и применять к себе», — отметил Сергей Меняйло.

Участники подписания сообщили, что сразу же после форума начнется работа по обмену опытом: будут запланированы визиты в наш регион официальной делегации Республики Северная Осетия – Алания, и ответный — новосибирской делегации в Республику. «Нужно показать Новосибирскую область, показать, что такое Академпарк, что такое институты СО РАН. Мои подчиненные уже приезжали в новосибирскую физматшколу перенимать опыт. У нас есть физико-математический лицей, уровень которого мы намерены повышать», — сказал врио главы Республики.