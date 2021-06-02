Делегация Новосибирской области во главе с губернатором начинает работу на Международном экономическом форуме в Петербурге

За несколько дней форума делегация Новосибирской области планирует подписать около десяти соглашений о сотрудничестве, провести более полутора десятков деловых встреч. Губернатор Андрей Травников возглавил региональную делегацию, которая будет работать на площадках XXIV Петербургского Международного экономического форума.

Среди основных задач делегации — привлечение новых инвесторов, презентация экономического потенциала Новосибирской области и крупных проектов, которые сегодня реализуются на территории нашего региона.

В этом году в программе губернатора — рабочие встречи с руководством компаний-ведущих налогоплательщиков Новосибирской области, с другими представителями крупного бизнеса, федеральных структур, подписание важных для развития экономики региона соглашений. Например, уже сегодня будет подписано соглашение о сотрудничестве Новосибирской области и Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Также члены делегации области планируют посетить ряд пленарных сессий, заседаний, круглых столов. Глава региона примет участие в сессии «Большая перемена: инвестируем в будущее», посвященной повышению качества школьного образования, его влиянию — в долгосрочной перспективе — на рост ВВП, создание предпосылок для экономического роста. Участники сессии обсудят реализацию масштабной программы строительства школ, которая стартовала в России в этом году, создание комфортной образовательной среды. Одно из ключевых мероприятий — презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации.

Треки деловой программы форума будут традиционно посвящены вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий. Среди основных тем, которые на площадках форума обсудят эксперты: национальные цели развития, роль малого бизнеса, «зеленая» экономика, цифровизация, транспортный каркас экономики, персонализированная медицина и генетические технологии, роль России в глобальной продовольственной безопасности. Также в фокусе внимания будет вопрос работа бизнеса в постпандемическом мире.

Фото: архивы пресс-служб