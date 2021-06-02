Новосибирск вошел в десятку российских городов с наибольшим экономическим КПД

Сибирская столица попала в топ-10 городов России, внесших наибольший вклад в экономику. Это следует из исследования, проведенного конструкторским бюро «Стрелка». Рейтинг был сформирован на основе оценки валового городского продукта. Это вся экономическая деятельность, которая велась на территории городов.

По данным исследования, на 10 российских городов приходится 31% российской экономики. На долю Новосибирска приходится 0,9%. Это 940 миллиардов рублей в год. У города шестое место в рейтинге. В тройке лидеров Москва, Санкт-Петербург и Сургут.

Аналитики уточнили, что города вносят вклад в экономику страны, прежде всего, за счет обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли, транспорта и связи. «Крупнейшими городскими экономиками России ожидаемо оказались города-миллионники, – говорится в исследовании. – Исключением из списка стал Сургут, имеющий неофициальный статус нефтяной столицы России. На его территории размещаются добывающие мощности и управленческий аппарат крупнейших нефтяных компаний России».