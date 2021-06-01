Поддержка от Кабмина. Москва выделит еще 856 миллионов на строительство новосибирской ледовой арены

Москва поможет Новосибирской области возвести новый ЛДС, в котором пройдут матчи молодежного чемпионата мира по хоккею. Правительство России выделит ещё 856,5 млн рублей на завершение строительства многофункциональной ледовой арены на берегу Оби в Новосибирске. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабинета министров.

Дополнительное финансирование «позволит снизить общую нагрузку на региональный бюджет при подготовке к крупному международному событию», отметил председатель правительства на оперативном совещании с вице-премьерами. Он подчеркнул, что объект должен быть полностью готов в 2022 году. Этой осенью планируют закрыть тепловой контур здания.

Фото: архивы пресс-служб