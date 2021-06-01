Даешь бесплатный проезд школьникам. О потенциальном введении такой льготы высказался Дмитрий Медведев

На форуме «Большой семейный совет» председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил рассмотреть возможность ввести для школьников бесплатный проезд в общественном транспорте. По словам Медведева, нужно подумать о новых идеях по поддержке семей. «Они не такие простые для исполнения, но тем не менее подумать об этом можно. Я, например, имею в виду введение бесплатного проезда для школьников», – сказал он.

Пока бесплатно проехать в общественном транспорте могут дети до 7 лет. Не так давно было принято постановление о том, что детей до 16 лет, следующих без сопровождения взрослых запрещается высаживать, даже если они не оплатили проезд или отказались это сделать.

Законодатели считают: «Учитывая, что теперь федеральным законом фактически допускается ситуация проезда лица, не достигшего возраста 16 лет, без оплаты, то настоящим законопроектом предлагается установить, что перевозка пассажиров в возрасте от 7 до 16 лет осуществляется по бесплатному единому проездному». В «Единой России» обещали дать оценку законопроекту, когда он будет внесен в Государственную думу.