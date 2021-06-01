Мастер-классы, игры и флешмобы. Больше тысячи мероприятий пройдут в Новосибирской области в День защиты детей

В Новосибирской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Граждане обязаны носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. По словам главы профильного ведомства Ярослава Фролова, в связи с этим в 2021 году празднование Дня защиты детей не подразумевает большого числа масштабных торжественных мероприятий, собирающих много участников.

«Все мероприятия пройдут локально с обязательным соблюдением всех требований и норм санэпидрежима. План содержит порядка тысячи тематических мероприятий для ребят. Надеюсь, что праздник пройдет весело, родители и дети получат от общения добрые и позитивные эмоции»,— отметил министр.

Программа празднования включает различные конкурсы, мастер-классы, творческие уроки, игровые программы, флешмобы и другие интересные мероприятия. Полный их список представлен на сайте Министерства труда и социального развития Новосибирской области.



