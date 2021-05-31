Греем воду в чайнике. С 1 июня в Новосибирске начнется традиционное отключение горячей воды

В первый день лета начнутся испытания на плотность и прочность тепловых сетей по зоне теплоснабжения от ТЭЦ-4. По зоне теплоснабжения испытания в круглосуточном режиме продлятся с 1 по 8 июня. Отключение горячей воды продлится с 1 по 12 июня (максимальный срок). Расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды уже начались.



Под испытания попадают следующие сети в Калининском районе:



– по ул. Объединения, ул. Макаренко, ул. Столетова, ул. Дунаевского, ул. Пятницкого, ул. Александра Невского, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Народной, ул. Театральной, 1-му и 2-му Краснодонским переулкам.



Подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам начнется по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов, сообщает пресс-центр мэрии. При испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта, как это было на улице Дачной.



А с 3 июня начнутся испытания по зоне теплоснабжения от ТЭЦ-2. Они продлятся с 3 по 10 июня. Отключение горячей воды продлится с 3 по 13 июня (максимальный срок). Расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды – с 0 часов 1 июня.



Под испытания попадают следующие сети в Центральном и Октябрьском районах:



– по ул. Серебренниковской, ул. Коммунистической, ул. Советской (до Вокзальной магистрали), Вокзальной магистрали от ул. Советской до проспекта Димитрова, от Красного проспекта до пересечения ул. Каменской – ул. Максима Горького, ул. Чаплыгина, ул. Щетинкина, ул. Депутатской, ул. Октябрьской, ул. Свердлова, ул. Спартака, ул. Каинской;



– по ул. Инской, ул. Якушева, ул. Садовой, ул. Маковского до пересечения ул. Кирова и ул. Сакко и Ванцетти, а также по ул. Бориса Богаткова, ул. Восход, ул. Гурьевской, ул. Добролюбова, ул. Никитина, ул. Грибоедова, ул. Нижегородской и ул. Декабристов до ул. Лобова, ул. III Интернационала, ул. 9 Ноября, ул. Обской, ул. Большевистской – от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Лобова.



Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

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051, 227-44-44, 218-68-88 — единая дежурно-диспетчерская служба мэрии;

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289-01-47 — начальник смены ООО «НТСК»;

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204-24-36, 204-24-37, 289-01-68, 276-09-80 — диспетчерский пункт 4-го района тепловых сетей;

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223-17-44 — диспетчерский пункт 1-го района тепловых сетей.