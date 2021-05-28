«Пионер» превращается в театр Афанасьева. Министр строительства лично оценил ход работ по реконструкции здания

Реконструкция здания по ул. Максима Горького, 52, в котором будет располагаться Новосибирский городской драматический театр под руководством С. Афанасьева, идет по графику. Строители уже приступили к обустройству кровли, завершают укрепление существующего фундамента и армирование стен.

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт в ходе рабочего совещания 28 мая проинспектировал ход работ на объекте. Он отметил, что реконструкция здания для размещения театра осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов. Федеральное финансирование регион получает по национальному проекту «Культура». Стоимость реконструкции – 530 млн рублей. Работы ведутся под контролем регионального министерства строительства.