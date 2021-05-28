Пешеходы смогут пройтись по Октябрьскому мосту только в следующем году

Ремонт дорожного полотна Октябрьского моста в Новосибирске должен начаться этим летом, правда мэрия до сих пор не получила заключения госэкспертизы проектно-сметной документации, а значит не проходило еще и конкурсных процедур. В этой связи конкретных сроков начала работ власти не называют.

По словам мэра Анатолия Локтя, капремонт моста рассчитан на два года. В этом году будет восстановлено дорожное полотно, остальные работы пройдут «в следующие периоды». При этом проезжую часть полностью на время ремонта закрывать не планируется, а вот пройти пешком через мост по-прежнему будет нельзя. Мэр объясняет это тем, что мост станет стройплощадкой, а допуск посторонних на нее запрещен.