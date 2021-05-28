Оставайтесь на берегу. Где в Новосибирске купаться небезопасно

Подготовка к купальному сезону в Новосибирске продолжается. Сегодня, 28 мая, спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы провели обследование дна реки Оби в районе Бугринского моста. Водолазы рассказали журналистам, в каких водоёмах чаще всего происходят трагедии.

Как рассказали в пресс-службе МАСС, в основном летальными случаями заканчивается отдых на несанкционированных пляжах, где нет спасателей. Речь об озерах, дамбах и речках. Чаще всего трагедии происходят на водоемах, возле которых расположены дачи и жилые дома.

Среди опасных водоемов спасатели назвали реку Иня, в которой сложно справиться с течением, и озеро Каменка. Трагедии случаются также в котловане на Юго-Западном жилмассиве.