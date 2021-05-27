Замгубернатора проверил, как работает терапевтический корпус больницы №25 после глобальной модернизации

Ремонтные работы проходили на протяжении двух с половиной лет в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов в ходе визита в Городскую клиническую больницу №25 проконтролировал работу терапевтического корпуса. На ремонт и переоснащение корпуса по национальному проекту «Здравоохранение» и другим программам было выделено порядка 500 млн рублей.
Господин Петухов ознакомился с организацией работы приемного отделения, лаборатории и КТ, отделения реанимации, кардиологического, неврологического первичных сосудистых отделений, восстановительного лечения и физиотерапии.
«Ремонтные работы терапевтического корпуса проходили в течение двух с половиной лет и без закрытия отделения, в самое напряженное время – во вторую волну пандемии. Сегодня это современный терапевтический корпус со всеми элементами бережливого медицинского обслуживания, с современным оборудованием, рассчитанный на почти 200 коек. Здесь в плановом режиме работает терапевтическое отделение, первичное сосудистое отделение, кардиология, неврологическое отделение. Современно оборудованы палаты интенсивной терапии и каждого отделения. Немаловажно, что здесь же находится реабилитационное отделение», – отметил замгубернатора.
Оснащение и ремонт терапевтического отделения больницы №25 осуществлялись в рамках национального проекта «Здравоохранение» и других программ. Из средств федерального и регионального бюджетов на эти цели было выделено порядка 500 млн рублей – на приобретение оборудования было направлено более 350 млн рублей, более 100 млн рублей – на ремонтные работы.
В больнице были переоснащены первичные сосудистые отделения, выполнен капитальный ремонт приемного покоя, кабинетов, работы по обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами, закуплены аппараты искусственной вентиляции легких, бактерицидные облучатели, лечебно-диагностические комплексы. Вся техника имеет цифровой интерфейс, результаты анализов и исследований автоматически интегрируется в информационную систему, врач видит их на отдалении на своем рабочем месте. Для работы отделения также установлены две дизель-генераторные установки.
«Сейчас вопрос стоит о новой хирургической службе, об обустройстве входной группы в терапевтическом корпусе. Один из функциональных планов – это создание единой централизованной лаборатории для медучреждений Калининского района, может быть, части Дзержинского, на нашей базе. Это повышает эффективность диагностической работы», – рассказал о планах развития больницы главврач Сергей Астраков.
Фото: архивы пресс-служб
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