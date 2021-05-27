Замгубернатора проверил, как работает терапевтический корпус больницы №25 после глобальной модернизации

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов в ходе визита в Городскую клиническую больницу №25 проконтролировал работу терапевтического корпуса. На ремонт и переоснащение корпуса по национальному проекту «Здравоохранение» и другим программам было выделено порядка 500 млн рублей.

Господин Петухов ознакомился с организацией работы приемного отделения, лаборатории и КТ, отделения реанимации, кардиологического, неврологического первичных сосудистых отделений, восстановительного лечения и физиотерапии.

